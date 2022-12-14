1300 فرصة وظيفية في ملتقى "طاقات صناعية 2022" بالأحساء

افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، أمس، ملتقى التوظيف الثالث في الأحساء تحت شعار "طاقات صناعية 2022" الذي ينظمه المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء بالتعاون مع غرفة الأحساء وشركة سابك ممثلةً في مبادرة "نساند" ومكتب الضمان الاجتماعي "تمكين"، لمدة يومين بمقر المعهد بمدينة الهفوف، بحضور رئيس مجلس غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى وقيادات المنشآت التدريبية بالأحساء.