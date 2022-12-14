1300 فرصة وظيفية في ملتقى "طاقات صناعية 2022" بالأحساء

افتتح مدير عام التدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية المهندس بدر العبدالواحد، أمس، ملتقى التوظيف الثالث في الأحساء تحت شعار "طاقات صناعية 2022" الذي ينظمه المعهد الصناعي الثانوي الأول بالأحساء بالتعاون مع غرفة الأحساء وشركة سابك ممثلةً في مبادرة "نساند" ومكتب الضمان الاجتماعي "تمكين"، لمدة يومين بمقر المعهد بمدينة الهفوف، بحضور رئيس مجلس غرفة الأحساء عبدالعزيز الموسى وقيادات المنشآت التدريبية بالأحساء.
وشاركت في الملتقى 14 جهة توظيف من الشركات والمؤسسات بالمنطقة التي وفرت 1300 فرصة وظيفية للذكور والإناث في مختلف التخصصات، ووصل عدد المتقدمين والمتقدمات إلى 2500 من خلال التسجيل في الرابط الإلكتروني الخاص بالملتقى.
وبحسب مؤشرات التنسيق الوظيفي للفصل التدريبي الأول على مستوى المنشآت التدريبية التابعة للإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بالمنطقة الشرقية وصل عدد الفرص الوظيفية إلى 4357 من خلال إقامة 11 لقاء توظيف.
وتم تنفيذ 14 برنامجًا لتهيئة الخريجين لسوق العمل، و15 لقاءً مع مديري الموارد البشرية في قطاعات الصناعة والأعمال.