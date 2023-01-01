جدة تشهد بداية الهطول.. تحذيرات وتعليق دراسة وهذه نصائح "الأمانة"

ونصحت أمانة جدة المواطنين والمقيمين عند هطول الأمطار باتباع الإرشادات، ومن بينها متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية: المركز الوطني للأرصاد، مركز الأزمات والكوارث، الدفاع المدني، وتجنب مواقع تجمعات المياه، واختيار الطرق البديلة المستخدمة، والبقاء في مكان آمن، والابتعاد عن مصادر الكهرباء "أعمدة الإنارة، وكبائن الكهرباء"، وإفساح المجال للمعدات، وأعمال سحب المياه، وعدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه.