محليات
جدة تشهد بداية الهطول.. تحذيرات وتعليق دراسة وهذه نصائح "الأمانة"
التبليغ عن تجمعات المياه يكون عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940
بدأ هطول الأمطار على محافظة جدة بعد تحذيرات متواصلة وإجراءات عديدة من أجل سلامة المواطنين والمقيمين، من ضمنها تعليق الدراسة.
ونصحت أمانة جدة المواطنين والمقيمين عند هطول الأمطار باتباع الإرشادات، ومن بينها متابعة تنبيهات وتحذيرات الجهات الرسمية: المركز الوطني للأرصاد، مركز الأزمات والكوارث، الدفاع المدني، وتجنب مواقع تجمعات المياه، واختيار الطرق البديلة المستخدمة، والبقاء في مكان آمن، والابتعاد عن مصادر الكهرباء "أعمدة الإنارة، وكبائن الكهرباء"، وإفساح المجال للمعدات، وأعمال سحب المياه، وعدم ترك الأطفال يلعبون في تجمعات المياه.
وأشارت إلى أن التبليغ عن تجمعات المياه يكون عبر هاتف البلاغات والطوارئ 940.