"سعود الطبية" تطبّق تقنية "أوكسجين عالي التركيز" لمريض قلب

سجّلت مدينة الملك سعود الطبية، ممثلةً بمركز صحة القلب، إنجازًا طبيًا جديدًا، باستخدامها تقنية "SSO2" "أوكسجين عالي التركيز"، لمريض عانى أزمة قلبية حادة في الشريان الأيسر الأمامي، وذلك لأول مرة على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
وقال استشاري ومدير مركز صحة القلب د. مبارك الدوسري: إن هذه التقنية تعمل على حماية خلايا عضلة القلب من التلف بعد الأزمة القلبية الحادة، ومثبتة علميًا ومعترف بها من هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأيضًا الأمريكية.
وأوضح د. "الدوسري"، أن المريض بصحة جيدة، وسيغادر المدينة قريبًا، بإذن الله.
يُذكر أن مدينة الملك سعود الطبية تقع ضمن نطاق الرياض لتجمّع الرياض الصحي الأول.