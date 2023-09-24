"سعود الطبية" تطبّق تقنية "أوكسجين عالي التركيز" لمريض قلب

وقال استشاري ومدير مركز صحة القلب د. مبارك الدوسري: إن هذه التقنية تعمل على حماية خلايا عضلة القلب من التلف بعد الأزمة القلبية الحادة، ومثبتة علميًا ومعترف بها من هيئة الغذاء والدواء السعودية، وأيضًا الأمريكية.