لم يتبقّ إلا 5 أيام.. الأمريكيون يحبسون أنفاسهم مع اقتراب موعد الإغلاق الحكومي

وواجهت الخطة رفضًا من إدارة الرئيس جو بايدن، إذ وصف البيت الأبيض الخطة بأنها اقتراح "لمزيد من الفوضى الجمهورية ومزيد من عمليات الإغلاق"، وذكرت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار، في بيان، أن "الجمهوريين في مجلس النواب يضيعون وقتًا ثمينًا في اقتراح غير جدي تعرض لانتقادات شديدة من أعضاء الحزبين"، ولم تسلم الخطة من انتقاد بعض الجمهوريين أنفسهم؛ لأنها لا تشمل تخفيضات التمويل التي يأملونها، لذلك، ليس مؤكدًا أن يتمكن الحزب الذي يحظى بغالبية بسيطة في مجلس النواب من تبنّيها، ناهيك عن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.