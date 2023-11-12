لم يتبقّ إلا 5 أيام.. الأمريكيون يحبسون أنفاسهم مع اقتراب موعد الإغلاق الحكومي

مع تزايد الاقتراب من موعد إغلاق الميزانية الفدرالية الأمريكية عند انتصاف ليل يوم الجمعة المقبل، يحبس الأمريكيون أنفاسهم؛ خشية الإغلاق الحكومي المحتمل؛ بسبب تجميد تمويل المؤسسات الفيدرالية الأمريكية، وسبق أن قدّم الحزبان الديمقراطي والجمهوري مقترحات بخطط لتفادي الإغلاق؛ لكنها لم تحظَ بتأييد الحزبين في الكونجرس، ومن هذه الخطط، تقديم الرئيس الجديد لمجلس النواب الأمريكي الجمهوري مايك جونسون أمس خطة مؤقتة لتمويل المؤسسات الفدرالية، لكنها جوبهت بانتقادات من أعضاء جمهوريين في الكونجرس فضلًا عن الديمقراطيين، فهل يحدث الإغلاق الحكومي في أمريكا؟ وما النتائج التي ستترتب عليه؟
وعن الخطة المؤقتة لتمويل المؤسسات الفدرالية، اعتبر مايك جونسون أن "الخطة المكونة من جزأين هي نص ضروري لوضع الجمهوريين في مجلس النواب في أفضل وضع ممكن للدفاع عن انتصارات المحافظين، وأنها ستنهي التقليد السخيف في موسم العطل المتمثل بتقديم فواتير إنفاق ضخمة ومثقلة قبل عطلة عيد الميلاد مباشرة"، لكنه لم يقدم مزيدًا من التفاصيل عن النص.
وعلى النقيض من تكتم "جونسون" على الخطة، فإن وسائل إعلام أمريكية نشرت فحواها، مبينةً أنه بموجب هذه الخطة غير المعتادة، ستُمرر بعض مشاريع القوانين الضرورية للحفاظ على استمرار الخدمات الفيدرالية في إطار قانون قصير الأجل حتى 19 يناير المقبل، فيما ستؤجل بقية الخدمات إلى 2 فبراير، كما ستُتيح للكونجرس وقتًا لتمرير مشاريع قوانين إنفاق مختلفة، دون تخصيص تمويل لـ"إسرائيل" وأوكرانيا وأخرى لتأمين الحدود.
وواجهت الخطة رفضًا من إدارة الرئيس جو بايدن، إذ وصف البيت الأبيض الخطة بأنها اقتراح "لمزيد من الفوضى الجمهورية ومزيد من عمليات الإغلاق"، وذكرت المتحدثة باسم الرئاسة كارين جان بيار، في بيان، أن "الجمهوريين في مجلس النواب يضيعون وقتًا ثمينًا في اقتراح غير جدي تعرض لانتقادات شديدة من أعضاء الحزبين"، ولم تسلم الخطة من انتقاد بعض الجمهوريين أنفسهم؛ لأنها لا تشمل تخفيضات التمويل التي يأملونها، لذلك، ليس مؤكدًا أن يتمكن الحزب الذي يحظى بغالبية بسيطة في مجلس النواب من تبنّيها، ناهيك عن مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون.
وسيترتب على تعذر التوصل إلى اتفاق قبل موعد الإغلاق الجمعة المقبل، تباطؤ الاقتصاد الأكبر في العالم، وحرمان 1.5 مليون موظف حكومي من رواتبهم، وتعطل الملاحة الجوية.
يُذكر أن أطول فترة شلل للميزانية في الولايات المتحدة بلغت 35 يومًا، وكانت بين ديسمبر 2018 ويناير 2019، لكن العمل بالخدمات التي تُعد أساسية يتواصل.