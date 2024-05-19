"إتقان العقارية" وتحت إشراف مركز الإسناد والتصفية "إنفاذ" تطرح 8 فرص عقارية بمزاد قطوف نجد 12

يطرح المزاد 8 فرص عقارية مميزة في مواقع استراتيجية استثنائية في أهم الأحياء الراقية بمدينة الرياض، ويتكون العقار الأول من أرض تجارية على مساحة 2219.77 م2، وبالقرب من الكلية التقنية التطبيقية للبنين ومستشفى الإمام عبدالرحمن الفيصل، وعلى بعد 1 كلم من طريق ديراب؛ والعقاران الثاني والثالث عبارة عن أرضين سكنيتين في حي نمار وبالقرب من حديقة الملك عبدالله العالمية، حيث تبلغ مساحة العقار الثاني 2160 م2، ومساحة العقار الثالث 2250 م2. والعقار الرابع فيلا ديراب السكنية، وتقع على مساحة 750 م2 تطل على شارع الحاتمية. والعقار الخامس فيلا سلطانة وبمساحة 560م2 على شارع سيدة العز الشعراء في حي سلطانة. والعقار السادس فيلا منفوحة بمساحة 300م2 على امتداد شارع إسماعيل بن المعلم بحي منفوحة؛ والعقار السابع عمارة الشرفية بمساحة 186.5م2 بحي الشرفية؛ والعقار الثامن عبارة عن بلوك "محلات وعمائر" بمساحة 40 ألف م2 في حي المناخ حيث يتكون العقار من أرض تجارية مقام عليها 4 عمائر وملاحق أرضية يمكن استثمارها من خلال إقامة مشروع مستودعات تجارية.