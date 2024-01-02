"الأرصاد": أمطار خفيفة على جازان والباحة ومتوسطة على عسير حتى المساء

وأوضح المركز أن الحالة تشمل في جازان محافظات: (الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة)، وفي الباحة مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، وبلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها)، وفي عسير محافظات: (المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل).