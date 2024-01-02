"الأرصاد": أمطار خفيفة على جازان والباحة ومتوسطة على عسير حتى المساء

نبّه المركز الوطني للأرصاد اليوم، من هطول أمطار خفيفة على منطقة جازان والباحة ومتوسطة على عسير، مصحوبة برياح نشطة، وصواعق رعدية، وتدنٍّ وشبه انعدام في مدى الرؤية الأفقية، تستمر حتى الثامنة مساء.
وأوضح المركز أن الحالة تشمل في جازان محافظات: (الحرث، والداير، والريث، والعارضة، والعيدابي، وفيفا، وهروب، ومركز الفطيحة)، وفي الباحة مدينة الباحة، ومحافظات: (العقيق، وبلجرشي، والقرى، وبني حسن، والمندق، والمخواة، وقلوة، وغامد الزناد، والحجرة والأجزاء المجاورة لها)، وفي عسير محافظات: (المجاردة، وبارق، ورجال ألمع، ومحايل).