"فيصل بن فرحان": محادثات جدة تأتي كخطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى

أوضح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.
وقال عبر حسابه في تويتر، إن مدينة جدة جمعت ممثلي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع في مبادرة لحل الأزمة.
وأضاف المحادثات التي تمّت وإعلان الالتزام بحماية المدنيين يأتي كخطوة أولى، وستتبعها خطوات أخرى، والأهم هو الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه.
وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في بيانٍ نشرته على موقعها قبل فجر اليوم، أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقّعوا على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان والتزام كلا الجانبين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بتسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.