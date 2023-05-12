محليات

"فيصل بن فرحان": محادثات جدة تأتي كخطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى

قال إن المملكة ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله
عبدالله الراجحي
عبدالله الراجحي

أوضح وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان، أن المملكة ستعمل حتى يعود الأمن والاستقرار للسودان وشعبه الشقيق.

وقال عبر حسابه في تويتر، إن مدينة جدة جمعت ممثلي القوات المسلحة السودانية، وقوات الدعم السريع في مبادرة لحل الأزمة.

‏وأضاف المحادثات التي تمّت وإعلان الالتزام بحماية المدنيين يأتي كخطوة أولى، وستتبعها خطوات أخرى، والأهم هو الالتزام بما تمّ الاتفاق عليه.

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في بيانٍ نشرته على موقعها قبل فجر اليوم، أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقّعوا على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان والتزام كلا الجانبين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بتسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.

الأمير فيصل بن فرحان
السودان
السعودية
وزير الخارجية

أخبار قد تعجبك

No stories found.
صحيفة سبق الالكترونية
sabq.org