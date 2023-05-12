"فيصل بن فرحان": محادثات جدة تأتي كخطوة أولى وستتبعها خطوات أخرى

وكانت وزارة الخارجية قد أعلنت في بيانٍ نشرته على موقعها قبل فجر اليوم، أن ممثلي القوات المسلحة السودانية وقوات الدعم السريع وقّعوا على إعلان الالتزام بحماية المدنيين في السودان والتزام كلا الجانبين بموجب القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان بتسهيل العمل الإنساني لتلبية الاحتياجات الطارئة للمدنيين.