بمناسبة كأس العالم.. الخطوط السعودية تتيح إجراء الحجوزات لرحلاتها الترددية من وإلى الدوحة

وتهدف الرحلات الترددية إلى تشجيع السياحة في المملكة، حيث سيتمكن الجمهور الرياضي من الوصول إلى الدوحة عبر مطارات المملكة في كل من الرياض وجدة والدمام، إلى جانب استقطاب عددٍ من الجماهير الموجودة في قطر لزيارة المملكة خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى تيسير حضور المباريات للجمهور السعودي والمقيمين في المملكة عبر هذه الرحلات اليومية الترددية.