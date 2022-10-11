تعاملات الثلاثاء.. برنت يُتداول عند 95.81 دولارًا للبرميل

هذا ومن المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على الخام والمنتجات النفطية الروسية، حيز التنفيذ في شهري ديسمبر وفبراير على التوالي؛ بينما أعطى الاتحاد الأسبوع الماضي موافقته النهائية على مجموعة جديدة من العقوبات ضد روسيا، بما في ذلك تحديد سقف أسعار صادرات النفط الروسية.