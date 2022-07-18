شاهد.. أمانة الطائف تضبط وافداً يدير مزرعة ومسلخاً بطريقة غير نظامية

ضبطت أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية السيل الكبير" مزرعة لتربية الدجاج ومسلخاً أنشأهما وافد بطرق بدائية وبدون تصاريح، وتمت مصادرة بعض المعدات، وكمية من الدجاج الذي تم تغليفه لإيهام المُستهلكين بأنها من إنتاج مزارع نظامية.
وفي التفاصيل لاحظ مراقبو أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية السيل الكبير " أثناء جولة قاموا بها في السوق وجود دجاج مجهول المصدر بأحد المحلات التجارية، وبدورهم تتبعوا المصدر حتى كشفوا موقع المزرعة التي تمول المحلات بالدجاج، وبسؤالهم لأحد العمالة عن مالك المزرعة اتضح أن وافداً من إحدى الجنسيات الآسيوية هو من يملكها.
وتمت مصادرة بعض المعدات والأدوات الخاصة بالمسلخ المُخالف، وكمية من الدجاج الذي تم تغليفه بعد وضع ملصقات وتاريخ انتهاء، وإيهام المُستهلكين بأنها من إنتاج مزارع نظامية.