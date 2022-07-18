شاهد.. أمانة الطائف تضبط وافداً يدير مزرعة ومسلخاً بطريقة غير نظامية

وفي التفاصيل لاحظ مراقبو أمانة محافظة الطائف ممثلةً في "بلدية السيل الكبير " أثناء جولة قاموا بها في السوق وجود دجاج مجهول المصدر بأحد المحلات التجارية، وبدورهم تتبعوا المصدر حتى كشفوا موقع المزرعة التي تمول المحلات بالدجاج، وبسؤالهم لأحد العمالة عن مالك المزرعة اتضح أن وافداً من إحدى الجنسيات الآسيوية هو من يملكها.