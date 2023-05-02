ولادة ثلاثة توائم لسيدة في نجران بعد عقم استمر ستة أعوام

وأوضحت صحة نجران، أن الحمل تمّ بمساعدة الإخصاب المجهري، وتمّت متابعة الحالة في عيادة الحمل عالي الخطورة بوساطة استشاريي النساء والولادة، مشيرة إلى أن الفريق الطبي المشرف على الحالة قام بإجراء عملية ولادة قيصرية للسيدة، استغرقت ساعة، وأن أوزان التوائم تتراوح ما بين (1.800 و2.100) كجم.