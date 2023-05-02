ولادة ثلاثة توائم لسيدة في نجران بعد عقم استمر ستة أعوام

استقبل مستشفى الولادة والأطفال بنجران ولادة ثلاثة توائم "إناث"، لسيدة في العقد الثالث من العمر، بعد عقم استمر ستة أعوام.
وأوضحت صحة نجران، أن الحمل تمّ بمساعدة الإخصاب المجهري، وتمّت متابعة الحالة في عيادة الحمل عالي الخطورة بوساطة استشاريي النساء والولادة، مشيرة إلى أن الفريق الطبي المشرف على الحالة قام بإجراء عملية ولادة قيصرية للسيدة، استغرقت ساعة، وأن أوزان التوائم تتراوح ما بين (1.800 و2.100) كجم.
وأكّدت أنه تمّ تقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية والتمريضية الضرورية للأم وأطفالها، حسب البروتوكول المعتمد والإجراءات المتبعة، بوساطة أطباء وتمريض وحدة العناية المركزة لحديثي الولادة، مشيرةً إلى خروج الأم وتوائمها من المستشفى، وهن في أتم صحة وعافية.