"التعليم" توقّع 6 اتفاقيات لتدريب الأطباء السعوديين في إيطاليا

وتشمل الاتفاقيات مجموعة من التخصصات الطبية، ويأتي ضمنها مجال التخدير، وجراحة القلب، وأمراض الكلى، إضافة إلى جراحة الأطفال، وجراحة الأوعية الدموية، وطب الجهاز التنفسي، إلى جانب الأورام الإشعاعية، وجراحة المخ والأعصاب.