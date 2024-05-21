في حاضرة الدمام.. أمانة الشرقية ترفع 141.316 م3 من النفايات المنزلية في شهر

نفذت أمانة المنطقة الشرقية في شهر أبريل الماضي، حزمة من أعمال النظافة، في حاضرة الدمام، بإزالة التشوهات البصرية، والمحافظة على الصحة العامة.
وشملت أعمال تحسين المشهد الحضري، تنظيف (304.606) أمتار مربعة من الشوارع والميادين، و(88) كلم طوليًا من مساحة الشواطئ، و(777.885) مترًا مربعًا من الحدائق، ورفع (141.316) مترًا مكعبًا من النفايات المنزلية، و(35.909) أمتار مكعبة من مخلفات الأنقاض، و(66.367) مترًا مكعبًا من المخلفات الأخرى.
كما تضمنت الأعمال تنظيف الحدائق، وصيانة دورات المياه العامة، وحاويات النظافة، ورفع (75) سيارة تالفة ومهملة، فيما بلغت كمية النفايات الواردة للمدفن (214.075.83) طنًا.
وأكدت الأمانة حرصها على مواصلة أعمال النظافة في جميع نطاقات المنطقة، والتأكيد على متابعة الأعمال المتعلقة بالصحة العامة، وإزالة التشوهات البصرية، والإبلاغ عن أي مخالفة أو تشوهات بصرية من خلال الاتصال بمركز البلاغات 940 لمعالجتها.