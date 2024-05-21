في حاضرة الدمام.. أمانة الشرقية ترفع 141.316 م3 من النفايات المنزلية في شهر

وشملت أعمال تحسين المشهد الحضري، تنظيف (304.606) أمتار مربعة من الشوارع والميادين، و(88) كلم طوليًا من مساحة الشواطئ، و(777.885) مترًا مربعًا من الحدائق، ورفع (141.316) مترًا مكعبًا من النفايات المنزلية، و(35.909) أمتار مكعبة من مخلفات الأنقاض، و(66.367) مترًا مكعبًا من المخلفات الأخرى.