"عبدالعزيز بن سلمان": الإعلام الصادق مرآة لمعرفة حقيقة الأحداث وواقعيتها

يُشار إلى أن المنتدى السعودي للإعلام انطلق في نسخته الثانية بتنظيم من هيئة الصحفيين بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، وحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين؛ لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبله.