"عبدالعزيز بن سلمان": الإعلام الصادق مرآة لمعرفة حقيقة الأحداث وواقعيتها

أكد وزير الطاقة عبدالعزيز بن سلمان أن الإعلام الصادق يمكن أن يكون مرآة لمعرفة حقيقة الأحداث وواقعيتها.
وقال وزير الطاقة خلال أعمال المنتدى السعودي للإعلام: أنت بحاجة إلى معرفة إلى أين أنت ذاهب، وكيف أنت مشاهَد، وهل هناك انتقادات.
يُشار إلى أن المنتدى السعودي للإعلام انطلق في نسخته الثانية بتنظيم من هيئة الصحفيين بالشراكة الاستراتيجية مع هيئة الإذاعة والتلفزيون، وحضور أكثر من 1500 إعلامي وأكاديمي وخبير من دول عربية وعالمية ووزراء ومسؤولين محليين ودوليين؛ لمناقشة العديد من الموضوعات المتعلقة بالقطاع الإعلامي وواقعه ومستقبله.