مجموعة الدكتور سليمان الحبيب الطبية توقّع اتفاقية تعاون مشترك مع جامعة شقراء

وأضاف أن المجموعة أخذت على عاتقها دعم الجانب الأكاديمي، وذلك انطِلاقًا من مسؤولياتِها العلمية والطبية والمجتمعية وإيمانها الراسخ بأن الاستثمار في العنصر البشري من أهم الأدوات الفاعلة، لبناء مجتمع حيوي ووطن طموح، ومؤكدًا في الوقت نفسه أن المجموعة ستوظّف خبراتها لإتاحة بيئة تدريب نموذجية؛ من أجل تحقيق الاستفادة القصوى للطلاب، وتزويدهم بالمهارات العملية والنظرية التي تعينهم على تقديم أداء أفضل، مبديًا ثقته في أن يجد الطلاب ما يتطلعون إليه؛ لإكسابهم المهارات اللازمة لسوق العمل.