تسجيل الصقور في مسابقة المزاين بكأس العُلا على مدى 3 أيام

وتستقبل المسابقة؛ التي تعد الأكبر من نوعها في العالم في مجال الصقور من حيث جوائزها التي تصل إلى 60 مليون ريال، الصقّارين الراغبين في تسجيل صقورهم للمشاركة في المسار الرابع في الكأس، والمخصص لمسابقة المزاين للمحليين، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الثانية عشرة ظهراً بشكل يومي، خلال ذات اليوم الذي تُقام فيه الأشواط.