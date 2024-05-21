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منها عائلة السجين.. "حساب المواطن" يوضح الحالات التي يمكن خلالها للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيس

أبرزها المتزوجة من غير السعودي واشترط إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة
منها عائلة السجين.. "حساب المواطن" يوضح الحالات التي يمكن خلالها للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيس

أوضح "حساب المواطن"، أن هناك حالات يمكن خلالها للمرأة المتزوجة التسجيل كمستفيدٍ رئيسٍ في البرنامج.

وأضاف البرنامج رداً على استفسار إحدى المتابعات على حساب خدمة المستفيدين، حول إمكانية التسجيل دون الزوج، أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيدٍ رئيسٍ في الحالات التالية "المتزوجة من غير السعودي، وعائلة السجين، وعائلة فاقد الأهلية، ومَن غاب زوجها".

وشدّد البرنامج على ضرورة إرفاق المستندات المطلوبة لإثبات الحالة، أما في حال لم تكن المتزوجة من ضمن الحالات السابقة، فتتم إضافتها كتابعٍ مع رب الأسرة.

حساب المواطن

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