منها عائلة السجين.. "حساب المواطن" يوضح الحالات التي يمكن خلالها للمتزوجة التسجيل كمستفيد رئيس

وأضاف البرنامج رداً على استفسار إحدى المتابعات على حساب خدمة المستفيدين، حول إمكانية التسجيل دون الزوج، أنه بإمكان المتزوجة التسجيل في البرنامج كمستفيدٍ رئيسٍ في الحالات التالية "المتزوجة من غير السعودي، وعائلة السجين، وعائلة فاقد الأهلية، ومَن غاب زوجها".