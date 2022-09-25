بقي 5 أيام.. قرار ربط حسابات المشاهير بترخيصٍ إلى تنفيذٍ.. والعقوبات للمتهربين

يدخل قرار الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع المتمثل في اشتراط وجود ترخيص يتم ربطه بحساب الفرد لممارسة المحتوى الإعلاني على منصات مواقع التواصل الاجتماعي، حيز التنفيذ، بعد 5 أيام وبالتحديد في أول أكتوبر المقبل؛ حيث تنتظر العقوبات المالية والغرامات المتهربين.
وجاء القرار كنوع من التنظيم والرقابة وذلك بعد رصد تجاوزات وتضليل في المحتوى الإعلاني لمواقع التواصل، ووقوع عدد من المواطنين ضحايا لبعض الإعلانات.
وتفصيلًا، كانت الهيئة قد كشفت عن استحداث ترخيص لتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي "موثوق"، تسري أحكامه إلى اللائحة التنفيذية لنظام الإعلام المرئي والمسموع.
وطالبت الأفرادَ ممارسي هذا النشاط بالحصول على الترخيص من خلال منصة الخدمات الإلكترونية للهيئة "إعلام" قبل تاريخ 1/ 10/ 2022؛ تجنبًا لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم من عقوبات وغرامات مالية، ودعت الراغبين في الحصول عليه إلى التقدم بطلب عبر منصة "إعلام"؛ مشيرة إلى أن قيمته تبلغ 15 ألف ريال سعودي، لمدة 3 سنوات.
كما تَضمنت اللائحة وجوب الالتزام بالشروط والضوابط الخاصة بتقديم الأفراد للمحتوى الإعلاني عبر منصات التواصل الاجتماعي، وضوابط محتوى الإعلانات والتصنيفات (بما فيها التصنيف العمري)، كما اشتملت الاشتراطات على وجوب أن تُعرض الإعلانات من خلال حساب مسجل لدى الهيئة، ومرتبط بالترخيص الممنوح للمرخص له، إضافة إلى وجوب التنويه قبل الإعلان بالإشارة إلى أنه محتوى إعلاني، سواء بالكتابة أو شفهيًّا؛ على أن يكون ذلك بشكل واضح للمتلقي.
كذلك يلزم التحقق من المنتجات أو الخدمات التي ستعلَن، وأن تكون مرخصة حسب الأنظمة واللوائح ذات العلاقة، وتسري الضوابط على جميع الإعلانات المقدمة من قِبَل الأفراد السعوديين عبر جميع منصات التواصل الاجتماعي، سواء كانت (مقاطع، أو صورًا، أو صورًا متحركة، أو نصوصًا، أو عبارات.. وغيرها).