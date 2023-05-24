إحباط محاولات تهريب 43.2 طن من القات المخدر و1.213 طنًا من مادة الحشيش المخدر

صرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق: (نجران، وجازان، وعسير، ومكة المكرمة، والجوف) أحبطت محاولات تهريب (43.2) طنًا من نبات القات المخدر، و (1.213) طنًا من مادة الحشيش المخدر، و (165،157) قرصًا من مادة الأمفيتامين المخدر، و (574.492) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي، وقبضت على مهربيها، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.