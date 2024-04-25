كأس العلا للهجن.. مجموع الجوائز قرابة الـ 81 مليون ريال

بلغ مجموع الجوائز المالية لأشواط كأس العُلا للهجن 80.960.000 ريال، وذلك وفق البرنامج الزمني لـ"سنام السباقات" وختام روزنامة الاتحاد السعودي للهجن في الموسم الجاري.
وانطلقت أمس الأربعاء على ميدان العلا للهجن منافسات النسخة الثانية من البطولة بمحافظة العلا للعام الثاني على التوالي، بإقامة 6 أشواط ضمن سباق الهجانة للرجال والنساء، وبلغ مجموع جوائز أشواط الرجال 48 مليون ريال ومسافتها 25 كيلو متراً (5 كيلو مترات لكل شوط)، ومجموع جوائز النساء 960 ألف ريال ومسافة الشوط 2 كيلو متر.
كما تشهد أيام البطولة الثلاثة التالية لليوم الافتتاحي إقامة 10 أشواط للفئات المعتمدة للهجن، وهي: حقايق، ولقايا، وجذاع، وثنايا، ومجموع جوائز كل شوط لكل فئة 6.4 ملايين ريال (51.2 مليون ريال)، فيما يبلغ مجموع جوائز فئتي الـ"حيل ـ زمول" مبلغ 24 مليون ريال (12 مليون ريال لكل شوط).
وتأتي هذه الجهود الكبيرة في إطار سعي الاتحاد السعودي للهجن برئاسة الأمير فهد بن جلوي بن عبدالعزيز بن مساعد للمحافظة على هذا الموروث الحضاري الكبير والارتقاء بهذه الرياضة لمعايير عالمية تتواكب مع "رؤية المملكة 2030"، إضافة إلى حوكمة وإدارة سباقات الهجن وتقديم الخدمات للميادين والمُلاك وتوفير البيئة المثالية لهم من أجل ممارسة هذه الرياضة الأصيلة.