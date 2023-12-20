"الحربي": برنامج حماية الأجور أداة لكشف التستر التجاري ويحافظ على الحقوق وينظم سوق العمل

وقال وكيل وزارة الموارد البشرية للرقابة وتطوير بيئة العمل سطام الحربي عبر قناة الإخبارية: إن برنامج مدد حقق الكثير من الفوائد والمنافع على الاقتصاد ابتداءً من حفظ حق العامل وهذه أهم جزئية تسعى لها وزارة الموارد البشرية وبأن العامل السعودي أو غير السعودي يحصل على أجر في اليوم والوقت والقيمة المتفق عليها في عقد العمل ومن خلال هذا البرنامج نستطيع تحفيز المنشآت ورفع كفاءة سوق العمل، ومتابعة دفع المنشآت للأجور، والمنشآت التي تتعثر في دفع الأجر أو تتأخر يتم التركيز عليها من خلال البرامج تسعى لتقويم سلوك هذه المنشآت ودفع حقوق العاملين.