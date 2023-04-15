بعد الاعتداء على طائرتها.. "الخطوط السعودية" تعلّق رحلاتها من وإلى السودان

وقالت الخطوط في بيانٍ لها إن طائرتها من طراز إيرباص A330 بالرحلة رقم SV458 قد تعرضت لحادث في مطار الخرطوم الدولي قبل إقلاعها باتجاه الرياض، في تمام الساعة السابعة بالتوقيت العالمي، من صباح اليوم السبت 15 أبريل.