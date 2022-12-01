"زين السعودية" تستكمل مبادرتها في تشجير وإعادة تأهيل منتزه أم الشقوق للسنة الثانية على التوالي

بدوره، قال رئيس مجلس إدارة جمعية آفاق خضراء البيئية الدكتور عبدالرحمن الصقير: بعد نجاح مبادرة "زين السعودية" العام الماضي، وما لمسناه من أثر إيجابي لها في عملية تأهيل منتزه "أم شقوق" التي تمتد على مساحة تزيد على 18 مليون متر مربع، نتعاون مجددًا هذا العام لزيادة رقعة الغطاء النباتي في المملكة، وتعزيز مفهوم الحفاظ على البيئة. ونحن فخورون بشراكتنا مع "زين السعودية" التي هي نموذج للتكامل بين الشركات الوطنية والمؤسسات غير الربحية لزيادة الرقعة الخضراء، ومكافحة التصحر، والحد من زحف الرمال، والمحافظة على الموارد الطبيعية، لتحقيق التنمية البيئية والاقتصادية المستدامة وتحسين جودة الحياة".