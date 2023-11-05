أمطار رعدية وضباب.. "الأرصاد" تكشف عن أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة

وأوضح المركز، أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية.