أمطار رعدية وضباب.. "الأرصاد" تكشف عن أبرز الظواهر الجوية للـ 24 ساعة المقبلة

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن أبرز الظواهر الجوية المتوقعة على المملكة، اليوم الأحد، ولمدة 24 ساعة.
وأوضح المركز، أن الحالة العامة للأجواء تشهد استمرار التوقعات بهطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة على أجزاءٍ من مناطق: الرياض والقصيم وحائل وتبوك والجوف والمدينة المنوّرة ومكة المكرّمة والباحة وعسير وجازان، في حين تكون خفيفة إلى متوسطة على أجزاءٍ من المنطقة الشرقية والحدود الشمالية.
وأضاف المركز، أنه لا يستبعد تكوُّن الضباب على أجزاءٍ من المرتفعات الجنوبية الغربية.
وتابع المركز، أن أعلى درجة حرارة بجدة 36 مئوية، فيما تسجل السودة أقل درجة حرارة 8 مئوية، وأعلى نسبة رطوبة 95% ببريدة والسودة.