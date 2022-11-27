الدفاع المدني يطالب بتوخِي الحيطة لاحتمالية هطول أمطار رعدية على هذه المناطق

كما ستتأثر المنطقة الشرقية والقصيم بأمطار متوسطة في مجملها، كما لا يستبعد أن تتكون السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة خلال الفترة نفسها على أجزاء من مناطق مكة المكرمة والرياض وعسير وجازان والباحة.