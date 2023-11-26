"سڤن" تعلن تشييد الوجهة الترفيهية الأكبر في عسير بقيمة استثمارية تتجاوز 31 مليار ريال

أقيم اليوم، حفل إعلان تشييد الوجهة الترفيهية الخامسة لشركة مشاريع الترفيه السعودية "سڤن" على مستوى المملكة، والأولى في منطقة عسير. برعاية الأمير تركي بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود، أمير منطقة عسير، رئيس مجلس إدارة هيئة تطوير عسير.
وتبلغ القيمة الاستثمارية للوجهة الترفيهية التي تنطلق من قيمتها المالية 1.3 مليار ريال سعودي، ومن الموقع الاستراتيجي للمشروع الواقع بين مدينتي أبها وخميس مشيط وبالقرب من مطار أبها الدولي. ويمتد المشروع على مساحة 64 ألف متر مربع وعلى مساحة بناء تتجاوز 79 ألف متر مربع، مما يجعله وجهة ترفيهية فريدة.
ويحمل تصميم المشروع توقيع شركة الهندسة المعمارية والتصميم والتخطيط العالمية (Gensler)، المستوحى من الهوية العمرانية لمنطقة عسير، والتي تتميز بطبيعتها الفريدة وأصالة أهلها وجمالها المتفرد الذي يتجسد في حصونها وقلاعها.
وقال رئيس هيئة تطوير عسير أثناء كلمة ألقاها بهذه المناسبة: "تشهد منطقة عسير نهضة غير مسبوقة في كافة المجالات والقطاعات وسط دعم واهتمام بالغ من قيادتنا الموفقة – حفظها الله – ويعتبر مشروع سڤن من المشاريع الأساسية في المنطقة، خطوة لتكون عسير وجهة عالمية طوال العام."
من جانبه قال رئيس مجلس إدارة شركة "سڤن": عبدالله بن ناصر الداود: "تمثل وجهة سڤن الترفيهية في أبها مشروعاً طموحاً يعكس جهودنا الرامية لتعزيز القطاع الترفيهي في جميع أنحاء المملكة العربية السعودية، والعمل بتوجيهات وأهداف رؤية المملكة 2030. وسوف تساهم الوجهة الترفيهية في أبها في الناتج المحلي الإجمالي بأكثر من 4 مليارات ريال سعودي وسوف تستقبل أكثرمن 5 ملايين زائر بحلول عام 2030. بمشيئة الله تعالى،بالإضافة إلى خلق مئات فرص العمل المباشرة وغير المباشرة لسكان منطقة عسير".
ومن جهته، صرح أوليڤر كراسون، الرئيس التنفيذي لشركة قادة البناء الحديث: "تتشرف شركة قادة البناءِ الحديث (MBL) أَن تكونَ من ضمنِ مصافِ الشركاتِ الرائدة التي تَعمل ضمن مشاريع رؤية المملكة 2030 وتفخر كونها شركة وطنية بشراكتها الإستراتيجية مع شركةِ "سڤن" لتنفيذ هذا المشروع المميز والذي يعد أحد أيقونات المشاريع الترفيهية بالمنطقة.
وأضاف: إننا في (MBL) نُسخِر كل جهودنا وخبرتنا الواسعة لتسريع وتيرة الأعمال بالمشروع وتنفيذها بكل دقة ووفق أعلى معايير الجودة والتي تتم باستخدام أحدث المعداتِ والتقنياتِ في مجالِ الإنشاءاتِ مع الالتزام التام بأنظمةِ السلامة والاستدامة للمحافظة على البيئةِ وسلامةِ العاملين بالمشروعِ".
وستحتضن وجهة "سڤن" في أبها 8 مناطق ترفيهية فريدة، تشمل مركز ترفيه عائلي يقدم تجارب متنوعة تبدأ من ألعاب القطارات الحماسية إلى صالة الألعاب الإلكترونية "الأركيد"، وتجارب الواقع الافتراضي الشيّقة، ومنطقةDiscovery Adventures المستوحاة من الأدغال والتي يتم تطوريها بالتعاون مع Warner Bros.، ليتمكن زوراها من اكتساب المعرفة من خلال خوض المغامرات المشوقة والاستمتاع بجرعة من الترفيه الهادف والتعليمي.
وتتضمن الوجهة أيضاً منطقة PLAY-DOH التي تم تصميمها لتحفّز خيال الأطفال من خلال توفير تجربة تعليمية متنوعة، فضلاً عن منطقة مغامرات الجولف الداخلية المكونة من 12 حفرة تدمج بين أحدث التقنيات، متيحة بذلك للزوار الاستمتاع بتجربة لعب غامرة وممارسة رياضة مسلية.
كما تحتوي الوجهة أيضاً على قاعة متعددة الاستخدامات لإقامة الفعاليات الترفيهية والعروض الحية، بالإضافة إلى مضمار داخلي لسيارات "الكارتينج" الكهربائية مجهز بمسارات متعددة المستويات، وصالة بولينج مميزة تتضمن 10 مسارات بتصاميم مستقبلية مميزة. كما تضم الوجهة الترفيهية في أبها صالة سينما من AMC مزودة بـ 10 شاشات لتجربة سينمائية فاخرة، وتتكامل المناطق الترفيهية مع مجموعة متنوعة من المطاعم والمقاهي ومتاجر التجزئة لتمنح الباحثين عن البهجة وجهة ترفيهية بمفهوم جديد ومختلف تناسب مختلف الأذواق.
وتعاونت "سڤن" في تصميم هذه المناطق الترفيهية الفريدة في أبها مع مجموعة من الشركات الرائدة في مجالاتها، من ضمنهم Cundall Theme 3 Top Notch و Holofice و Thinkwell و Sea Quest. وتستثمر "سڤن" أكثر من 50 مليار ريال سعودي لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجربة فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع. وستقام مشاريعها في 14 مدينة عبر المملكة هي: الرياض والخرج ومكة المكرمة وجدة والطائف والدمام والخبر والاحساء والمدينة المنورة وينبع وأبها وجيزان وبريدة وتبوك.