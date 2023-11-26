"سڤن" تعلن تشييد الوجهة الترفيهية الأكبر في عسير بقيمة استثمارية تتجاوز 31 مليار ريال

وتعاونت "سڤن" في تصميم هذه المناطق الترفيهية الفريدة في أبها مع مجموعة من الشركات الرائدة في مجالاتها، من ضمنهم Cundall Theme 3 Top Notch و Holofice و Thinkwell و Sea Quest. وتستثمر "سڤن" أكثر من 50 مليار ريال سعودي لبناء 21 وجهة ترفيهية ستوفر تجربة فريدة ومبتكرة عالمية المستوى، بالإضافة إلى شراكات عالمية ضمن القطاع. وستقام مشاريعها في 14 مدينة عبر المملكة هي: الرياض والخرج ومكة المكرمة وجدة والطائف والدمام والخبر والاحساء والمدينة المنورة وينبع وأبها وجيزان وبريدة وتبوك.