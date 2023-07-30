وزارة الثقافة وفنانون من المملكة يشاركون في افتتاح معرض "بينالسور" بالأرجنتين قبل استضافته بالرياض

ويُعد بينالسور بينالي للفنّ المعاصر متعدّد الأقطاب، حيث يمثّل شبكة من التعاون بين المتاحف وبين المراكز الثقافيّة، والجامعات في جميع أنحاء العالم، انطلاقاً من أمريكا الجنوبيّة وبتوجّهٍ إبداعي مفاهيمي حُرّ، ويدعو إلى إعادة التفكير في المنطلقات الأساسية، سعياً إلى الإسهام في خلق منطق جديد للتداول الفنّيّ والاجتماعيّ على المستويين المحلّيّ والعالميّ. ويتنقّل المعرض حول العالم عبر شبكته الممتدة من جامعة تريس دي فيبريرو الوطنيّة، في بيونس آيرس، إلى جامعة الفنون الجميلة في طوكيو اليابانية. وستكون المملكة إحدى المحطات الدولية التي سيتوقف عندها بينالسور خلال فترة تنظيمه من يوليو إلى ديسمبر 2023، من ضمن أكثر من 170 موقعاً في 70 مدينةً منتشرة في 27 دولة بمشاركة أكثر من 400 فنان.