300 مراقب أمن يغطون 8 مواقع في المسجد الحرام للتيسير على ضيوف الرحمن

ينتشر أكثر من 300 مراقب أمن في المسجد الحرام في 8 مواقع لتنظيم الحشود والتيسير على ضيوف الرحمن، وشعارهم من الوصول إلى الحصول.
وقال مدير إدارة الامن بالمسجد الحرام يزيد المالكي، إن عمل رجال الأمن في المسجد الحرام يبدأ بالترحيب بضيوف الرحمن منذ لحظات دخولهم إلى ساحات المسجد الحرام ويُوجدون في أنحاء الرواق السعودي.
وتتمثل مهامهم في تسهيل وسلاسة الوصول إلى صحن المطاف عبر المشايات، ومنع التكدُّس أو الاشتراك بالطرق المؤدية للطواف من قِبل ضيوف الرحمن، كما يقومون بمساندة ومشاركة الادارات والجهات الأخرى المشاركة في تنظيم حركة ضيوف الرحمن في السطح.
من جانبه، قال الوكيل الميداني في إدارة الأمن في المسجد الحرام بندر النفيسي، إن عدداً من مراقبي الأمن في المسجد يتقنون التحدث بلغات عدة غير العربية، ومنها: الإنجليزية والإندونيسية والتركية والأردية للتفاعل مع استفسارات الحجيج.