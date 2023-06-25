300 مراقب أمن يغطون 8 مواقع في المسجد الحرام للتيسير على ضيوف الرحمن

من جانبه، قال الوكيل الميداني في إدارة الأمن في المسجد الحرام بندر النفيسي، إن عدداً من مراقبي الأمن في المسجد يتقنون التحدث بلغات عدة غير العربية، ومنها: الإنجليزية والإندونيسية والتركية والأردية للتفاعل مع استفسارات الحجيج.