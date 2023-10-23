خلال سبتمبر الماضي.. "الالتزام البيئي" يعالج 480 شكوى من التلوّث
عالج المركز الوطني للرقابة على الالتزام البيئي أكثر من 480 مشكلة تلوّث بيئي في أقل من 30 يوماً وردت إليه كبلاغات من مواطنين ومقيمين عبر الرقم 988 خلال شهر سبتمبر الماضي.
وأفصح المركز في تقريرٍ شهري عن أنواع التلوّثات البيئية التي أثرت في جودة الحياة في المناطق السكنية والصناعية، منها ارتفاع مستوى الضوضاء وانتشار الروائح الضارّة وانبعاثات الأدخنة الضارّة.
وأشار التقرير إلى أن 27 % من البلاغات تعلقت بالضوضاء الناتجة عن أسباب عدة منها الأعمال الإنشائية خارج ساعات العمل المصرح بها، فيما وصلت لمركز الالتزام البيئي أكثر من 129 شكوى من روائح ضارة، تمّ تحديد مصادرها من قبل مفتشي المركز وإبلاغ الجهة المتسبّبة في إزالة أسبابها، كما أنهى المركز أكثر من 54 شكوى لمواطنين ومقيمين من انبعاثات أدخنة ضارة في مناطق سكنية وصناعية، عبر مراقبة مؤشرات جودة الهواء والتأكّد من بقاء مستوياتها آمنة.
وتنوّعت باقي بلاغات البيئة حول وجود بقع زيتية وانتشار عوالق ترابية، التي تعزى سببها إلى أعمال البناء والتجريف.
وتعامل مفتشو البيئة مع أكثر من 125 بلاغًا في منطقة الرياض، تلتها المنطقة الشرقية بـ 116 بلاغًا، والمنطقة الجنوبية بـ67 بلاغًا، ومكة المكرّمة بـ58 بلاغًا، بينما سجّلت جازان أقل عدد بـ9 بلاغات فقط.