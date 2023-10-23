خلال سبتمبر الماضي.. "الالتزام البيئي" يعالج 480 شكوى من التلوّث

وأشار التقرير إلى أن 27 % من البلاغات تعلقت بالضوضاء الناتجة عن أسباب عدة منها الأعمال الإنشائية خارج ساعات العمل المصرح بها، فيما وصلت لمركز الالتزام البيئي أكثر من 129 شكوى من روائح ضارة، تمّ تحديد مصادرها من قبل مفتشي المركز وإبلاغ الجهة المتسبّبة في إزالة أسبابها، كما أنهى المركز أكثر من 54 شكوى لمواطنين ومقيمين من انبعاثات أدخنة ضارة في مناطق سكنية وصناعية، عبر مراقبة مؤشرات جودة الهواء والتأكّد من بقاء مستوياتها آمنة.