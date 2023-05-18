شاهد.. فرحة أب يهدي بشت تخرجه من الجامعة قبل 26 سنة لابنه الخريج

وعبّر الأب عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتخرج ولده، وقال لقناة "عين" في حفل تخرج الدفعة 14، الذي أقيم أمس برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض: "هذا بشت تخرجي عام 1418 قبل 26 عامًا، وأشعر بأن هذا امتداد لي، مشيرًا إلى أنه خدم الوطن طيلة هذه الفترة، ويأمل أن يُكمل ابنه المسيرة في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه، والشباب هم ثروة الوطن الدائمة ومستقبله القادم.