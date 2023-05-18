شاهد.. فرحة أب يهدي بشت تخرجه من الجامعة قبل 26 سنة لابنه الخريج

عاش خريجو جامعة شقراء فرحةَ التخرج، بحضور أولياء أمورهم الذين شاركوهم بهجة الإنجاز والسعادة بتحقيق الأهداف.
ومن بين العديد من اللقطات والمشاهد المثيرة للإعجاب، تجلّى وفاء أحد الآباء عندما حرص على إهداء ابنه الخريج بشت تخرجه من الجامعة قبل 26 سنة.
وعبّر الأب عن مشاعر الفخر والاعتزاز بتخرج ولده، وقال لقناة "عين" في حفل تخرج الدفعة 14، الذي أقيم أمس برعاية الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض: "هذا بشت تخرجي عام 1418 قبل 26 عامًا، وأشعر بأن هذا امتداد لي، مشيرًا إلى أنه خدم الوطن طيلة هذه الفترة، ويأمل أن يُكمل ابنه المسيرة في خدمة دينه، ثم مليكه ووطنه، والشباب هم ثروة الوطن الدائمة ومستقبله القادم.
وأكد والد الخريج على مقولة سموّ ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز: "الاستثمار الحقيقي هو المواطن السعودي".
وكان الأمير فيصل بن بندر بن عبد العزيز، قد رعى أمس حفلَ تخريج أكثر من 4900 طالب وطالبة من الدفعة الـ14 لجامعة شقراء في مرحلة البكالوريوس، ودرجة الماجستير من مختلف التخصصات.
وتضمن برنامج الحفل عرضًا مرئيًّا عن جامعة شقراء، وأبرز برامجها الأكاديمية والتميُّز العلمي والبحثي.
وشهد الحفلُ تدشينَ مشروع الإسكان الطلّابي لجامعة شقراء الذي بلغت قيمته أكثر من 73 مليون ريال بطاقة استيعابية تصل إلى 570 طالبًا وطالبة.