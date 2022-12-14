استضافة مستثمرين دوليين في قطاع الترفيه والسياحة ضمن "كتالايز السعودية"

وشهد البرنامج مشاركة دولية واسعة، كان من أبرزها شركة ألدريدج مالكة نادي تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، وشركات دودجرز وليكرز، إضافة إلى مسؤولي عدد من المشاريع الجديدة، أمثال منصة فاير سايد التفاعلية، والممثل والمصمم فاي خضرة، والموسيقي فرناند غاريباي، وصامويل كارديللو من شركة نايكي، وديفيد جروتمان من شركة جروف هوسبتالتي، والشيف الشهير تود إنجلش.