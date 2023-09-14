"إغاثي الملك سلمان" يوزع أكثر من 61 طن سلال غذائية بإقليم البنجاب في باكستان

وزع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس، 61 طنًا و750 كيلوغرامًا من السلال الغذائية في منطقة مظفر قر بإقليم البنجاب في جمهورية باكستان الإسلامية، استفاد منها 4.550 فردًا من الفئات الأكثر ضعفًا في المناطق المتضررة بالفيضانات.