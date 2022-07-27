"الإحصاء" تطلق مسح "إحصاءات الأعمال الهيكلية"

أطلقت الهيئة العامة للإحصاء، مسح (إحصاءات الأعمال الهيكلية)، الهادف إلى توفير بيانات ومؤشرات إحصائية دقيقة حول المنشآت الاقتصادية في المملكة.
ودعت الهيئةُ المنشآتِ المشاركةَ في هذا المسح إلى الاستجابة لممثلي الهيئة هاتفيًّا أو استيفاء الاستمارة إلكترونيًّا.
وأكدت أن التعامل مع البيانات يتم بسرية تامة.
ويهدف المسح إلى توفير بيانات إحصائية تُمَكّن متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين؛ حيث يتم الحصول على بيانات إحصائية دقيقة حول قطاع الأعمال؛ لرفع الشفافية بما يساهم في التعرف على الفرص والتحديات، ويتم توفير بيانات اقتصادية على مستوى القطاعات التنظيمية؛ لإعداد المؤشرات الاقتصادية لمعرفة معدلات النمو، كما يتم التعامل مع البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.
وأشارت الهيئة إلى أن الأدوات المستخدمة في المسح هي: الاتصال الهاتفي، والاستيفاء الذاتي.. ويبدأ جمع البيانات من 24/ 7/ 2022، وينتهي في 8/ 9/ 2022.