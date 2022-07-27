"الإحصاء" تطلق مسح "إحصاءات الأعمال الهيكلية"

ويهدف المسح إلى توفير بيانات إحصائية تُمَكّن متخذي القرار وراسمي السياسات والمستثمرين؛ حيث يتم الحصول على بيانات إحصائية دقيقة حول قطاع الأعمال؛ لرفع الشفافية بما يساهم في التعرف على الفرص والتحديات، ويتم توفير بيانات اقتصادية على مستوى القطاعات التنظيمية؛ لإعداد المؤشرات الاقتصادية لمعرفة معدلات النمو، كما يتم التعامل مع البيانات لأغراض المقارنات المحلية والإقليمية والدولية وإجراء الدراسات والتحليلات.