"التجارة" تستدعي 201 شاحنة "مرسيدس أكتروس"

أعلنت وزارة التجارة، اليوم، عن استدعاء 201 شاحنة (مرسيدس أكتروس) موديل 2022؛ لوجود خلل في دواسة الوقود قد يؤدي إلى تعطل المركبة بشكل مفاجئ أثناء القيادة مما يزيد من خطر وقوع حادث.