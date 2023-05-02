شركة "رضوى" تزيد طاقتها الإنتاجية إلى ١٤ مليون طائر سنويًّا.. وتفتتح مصنعًا جديدًا للمنتجات ذات القيمة المضافة

وتُعد شركة رضوى أول شركة دواجن سعودية تحصل على شهادة الأيزو العالمية 22000:2018 في سلامة الغذاء، وعلى النطاق العالمي تُعد الشركة رائدة في تطوير وتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2018، والذي يُعد النظام الأمثل والأفضل المتبع عالميًّا؛ لضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلك، كما أنها واحدة من أوائل شركات تصنيع لحوم الدواجن في المملكة التي بدأت نشاطها في عام 1979؛ إذ قامت بوضع معايير جودة وسلامة صناعة الدواجن في المملكة، وتنتهج في سلامة الغذاء معايير الجودة المطابقة بداية من المزرعة وانتهاء بمائدة المستهلك؛ مما منحها مزيدًا من التميز في تحقيق الفائدة المرجوة من نظام سلامة الغذاء لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط بشكل عام.