شركة "رضوى" تزيد طاقتها الإنتاجية إلى ١٤ مليون طائر سنويًّا.. وتفتتح مصنعًا جديدًا للمنتجات ذات القيمة المضافة

تهدف شركة رضوى إلى رفع طاقتها الإنتاجية إلى ١٤ مليون طائر سنويًّا من خلال برامجها التوسعية.
وتسعى "رضوى" للتكامل مع أنظمة سلامة الغذاء. وعلى النطاق المحلي تم منح الشركة السعودية شهادة ورخصة استعمال علامة الجودة (SASO) على منتجاتها من قِبَل الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة (SASO)، بعد استكمال جميع المتطلبات التي تؤكد أن الشركة لديها نظام إدارة جودة فعال يضمن مطابقة عمليات الإنتاج مع الاشتراطات العامة للوائح الفنية، كما يضمن المطابقة مع إجراءات منح علامة الجودة، وكذلك المطابقة مع جميع المواصفات القياسية السعودية.
وعلى صعيد آخر، تضع شركة رضوى السعودية اللمسات الأخيرة لافتتاح مصنع مختص بإنتاج المنتجات ذات القيمة المضافة.
وجاء هذا الإعلان ضمن مشاركتها في النسخة الثانية من معرض الشرق الأوسط للدواجن في الفترة 1- 3 مايو ٢٠٢٣ بمركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
ويهدف المصنع الجديد إلى زيادة الطاقة الإنتاجية حتى 12000 كيلوغرام في اليوم، وإنتاج أكثر من 100 منتج حتى 1000 كيلوغرام في الساعة وفق أحدث التقنيات والضوابط البيئية المتقدمة.
وتَقرر افتتاح المصنع في الربع الثالث من العام الجاري، وتستند "رضوى السعودية" إلى رؤيتها لتكون الرائدة في إنتاج الدواجن ذات الجودة والابتكار؛ وهو ما يؤكد حرص "رضوى" على تقديم جودة عالية بمذاق فريد.
ويُعرف عن "رضوى" أنها شركة رائدة في إنتاج الدواجن عالية الجودة بمذاق فريد، معتمدة في ذلك على خبراتها الواسعة في هذا المجال باستخدام أحدث التقنيات والضوابط البيئية المتقدمة.
وتطمح "رضوى" في البقاء ضمن رواد إنتاج الدواجن في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط بالابتكار والتجديد المستمر، وحصد مزيد من الجوائز العالمية بعد منحها شهادة الجودة في العام 2016 كأول شركة في العالم تطلق نظام التغليف للأطباق بفيلم Cryovac المطبوع، بالتعاون مع شركة G. MondiniK، كما تُوّجت الشركة في ثلاث مناسبات بنجمة جنيف الذهبية للجودة، بالإضافة إلى تتويجها بقوس أوروبا.
وتُعد شركة رضوى أول شركة دواجن سعودية تحصل على شهادة الأيزو العالمية 22000:2018 في سلامة الغذاء، وعلى النطاق العالمي تُعد الشركة رائدة في تطوير وتطبيق نظام إدارة سلامة الغذاء ISO 22000:2018، والذي يُعد النظام الأمثل والأفضل المتبع عالميًّا؛ لضمان سلامة الغذاء وصحة المستهلك، كما أنها واحدة من أوائل شركات تصنيع لحوم الدواجن في المملكة التي بدأت نشاطها في عام 1979؛ إذ قامت بوضع معايير جودة وسلامة صناعة الدواجن في المملكة، وتنتهج في سلامة الغذاء معايير الجودة المطابقة بداية من المزرعة وانتهاء بمائدة المستهلك؛ مما منحها مزيدًا من التميز في تحقيق الفائدة المرجوة من نظام سلامة الغذاء لجميع العملاء في المملكة العربية السعودية والشرق الأوسط بشكل عام.
وتولي "رضوى" خطوط الإنتاج أهمية بالغة؛ حيث إن جميع منتجاتها يتم إنتاجها تحت إجراءات رقابية صارمة متعلقة بجودة وسلامة الغذاء والقيمة الغذائية وصحة وسلامة المنتجات، وتحرص على انتقاء أفضل المواد الخام ذات القيمة الغذائية العالية للحوم الدواجن، من حبوب الذرة والصويا المستخدمة في تصنيع أعلاف الدواجن النباتية؛ وفقًا لأعلى معايير الجودة، والتي تضمن القيمة الغذائية العالية للأعلاف، وتضمن سلامة أعلاف الدواجن وخلوّها من أنواع المخاطر البيولوجية كافة التي تؤثر على صحة الإنسان.