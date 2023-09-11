"حلول الدرون".. "زين السعودية" توقّع اتفاقية حصرية مع شركة "تسعة أعشار" لمنصة الإطلاق ذاتية القيادة

بدوره، قال نائب الرئيس للعمليات المهندس نايف الزهراني، في شركة "تسعة أعشار": "إن الشركة أسست شراكات رئيسة مع عديد من الشركات المصنّعة للطائرات من دون طيار وأنظمة الطائرات من دون طيار مثل شركة دي جي آي العالمية، التي تمتلك نحو 70% من حصة السوق العالمية في مجال الطائرات من دون طيار وأنظمة الطائرات من دون طيار".