"سدايا" تُطلق "تحدي نيوم" للذكاء الاصطناعي لدعم المبتكرين المحليين والدوليين

وأشارت (سدايا) إلى أنه يشترط للالتحاق بالتحدي التسجيل كشركة صغيرة أو متوسطة، أو رواد أعمال، وأن يكون للشركات الصغيرة موظفون بدوام كامل من 6 إلى 49 شخصاً وبإيرادات من 3 إلى 40 مليون ريال سعودي سنوياً، فيما يشترط للشركات المتوسطة فريق عمل يتراوح من 50 إلى 249 موظفاً بدوام كامل وبإيرادات تتراوح من 40 إلى 200 مليون ريال سعودي سنوياً، أما رواد الأعمال فيشترط أن يكون عدد أعضاء الفريق الواحد منهم ما بين 2 إلى 5 أعضاء.