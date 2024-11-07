بلدية جنوب جدة تزيل التعديات في 28 موقعًا بعدة أحياء

وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية، إبراهيم السلمي، أن الحملة شملت إزالة التعديات في 17 موقعاً بأحياء الفضيلة والبركة، بالإضافة إلى إزالة التعديات في 11 موقعاً آخر في أحياء الفضيلة، البركة، والهدى.