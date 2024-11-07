بلدية جنوب جدة تزيل التعديات في 28 موقعًا بعدة أحياء

نفذت بلدية الجنوب التابعة لأمانة محافظة جدة، بالتعاون مع لجنة مراقبة عقارات الدولة، حملة مكثفة لإزالة التعديات على 28 موقعاً بجنوب المحافظة، وذلك في إطار جهودها المستمرة لتعزيز المشهد الحضري ومكافحة التعديات.
وأوضح رئيس بلدية الجنوب الفرعية، إبراهيم السلمي، أن الحملة شملت إزالة التعديات في 17 موقعاً بأحياء الفضيلة والبركة، بالإضافة إلى إزالة التعديات في 11 موقعاً آخر في أحياء الفضيلة، البركة، والهدى.
وأكد السلمي أن ذلك يأتي ضمن الجهود المستمرة لتحسين الخدمات المقدمة للسكان ومنع المخالفات البلدية وإزالتها بكل أشكالها عبر جولات مستمرة داخل الأحياء وفي المناطق الطرفية.
وثمّن رئيس بلدية الجنوب دور السكان وتعاونهم في تحسين الخدمات البلدية من خلال الإبلاغ عن المخالفات عبر تطبيق بلدي أو بالاتصال بالمركز الموحد لخدمة البلاغات 940.