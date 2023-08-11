المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار الرعدية في المملكة قادم الأيام

تُشير نواتج التحليلات وبيانات المُحاكاة الحاسوبية للتنبؤات الجوية، إلى توقعات بتدفق مد مداري رطب لأجواء المملكة قادم الأيام، بالتزامن مع تقدُّم المنخفضات الجوية السطحية والعلوية من الجنوب، ومع ارتفاع درجات الحرارة النهارية تكون الفرصة مُهيَّأةً لتكاثر السحب الرُكامية المُمطرة على بعض مرتفعات المملكة.
وفي التفاصيل، يُتوقع -بمشيئة الله- أن تكون الفرصة مُهيَّأةً ساعات ما بعد الظهر والمساء من يومَي الجمعة والسبت لتكاثر السحب الرُكامية على مرتفعات: جازان وعسير والباحة؛ قد تمتد -بشكل محدود- إلى مرتفعات مكة المكرّمة وغرب المدينة المنوّرة وتبوك، وتترافق بهطول أمطار متفرقة قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً ونشاط في الرياح.
كما يحتمل تشكُّل سحب المزن الرُكامي عصر ومساء السبت على شمال المنطقة الشرقية وشمال منطقة الرياض إدارياً؛ قد تطول بعض المناطق الوسطى المحدودة إجمالاً، وتترافق بهطول أمطار متفرقة قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً ونشاط الرياح الهابطة المثيرة للأتربة.
هذا ويتوقع أن تتحسّن فرص هطول الأمطار الرعدية بشكلٍ إضافي على المرتفعات الغربية من المملكة خلال الأسبوع المقبل.