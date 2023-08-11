المناطق المشمولة بتوقعات الأمطار الرعدية في المملكة قادم الأيام

وفي التفاصيل، يُتوقع -بمشيئة الله- أن تكون الفرصة مُهيَّأةً ساعات ما بعد الظهر والمساء من يومَي الجمعة والسبت لتكاثر السحب الرُكامية على مرتفعات: جازان وعسير والباحة؛ قد تمتد -بشكل محدود- إلى مرتفعات مكة المكرّمة وغرب المدينة المنوّرة وتبوك، وتترافق بهطول أمطار متفرقة قد يصحبها حدوث الرعد أحياناً ونشاط في الرياح.