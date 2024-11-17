"الحكومة الرقمية" تطلق "كود المنصات" توحيدًا للهوية الرقمية

مما يذكر أن هيئة الحكومة الرقمية تسعى إلى بناء مستقبل الحكومة الرقمية، لتكون المملكة نموذجًا رائدًا في تقديم خدمات رقمية مبتكرة للمستفيدين عبر تبني تقنيات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الناشئة وإطلاق العديد من المبادرات والمنتجات الرقمية، وتقديم البرامج الاستشارية وتشجيع القيادات والكفاءات الواعدة في مجال التحول الرقمي، مما يرفع جودة الخدمات الرقمية ويعزز الاقتصاد الوطني، تماشيًا مع مستهدفات رؤية السعودية 2030.