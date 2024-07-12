"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية وأجزاء من الرياض والقصيم

توقّع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، طقساً حاراً إلى شديد الحرارة على المنطقة الشرقية، كذلك على أجزاءٍ من منطقتَي الرياض والقصيم، في حين تؤثر الرياح النشطة المثيرة للأتربة والغبار وتحد من مدى الرؤية الأفقية على الأجزاء الساحلية من مناطق: تبوك، المدينة المنوّرة، ومكة المكرّمة.
ولا تزال الفرصة مهيَّأةً لهطول أمطارٍ رعديّة مصحوبة برياحٍ نشطة وزخاتٍ من البَرَد على أجزاءٍ من مناطق: نجران، جازان، عسير والباحة؛ تمتد إلى الأجزاء الجنوبية من مرتفعات منطقة مكة المكرّمة.
وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط؛ تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، كذلك مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط؛ يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي، كذلك مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط؛ يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، كذلك مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة.
وبحسب التقرير، ستكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط، وغربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10-20 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط، ومن نصف متر إلى متر على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط، وخفيف الموج على الجزء الجنوبي.