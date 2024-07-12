"الأرصاد": طقس حار إلى شديد الحرارة على الشرقية وأجزاء من الرياض والقصيم

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-40 كم/ساعة على الجزأين الشمالي والأوسط؛ تصل إلى أكثر من 50 كم/ساعة على الجزء الجنوبي، كذلك مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف على الجزأين الشمالي والأوسط؛ يصل إلى أعلى من مترين على الجزء الجنوبي، كذلك مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزأين الشمالي والأوسط؛ يصل إلى مائج على الجزء الجنوبي، كذلك مع تكوُّن السحب الرعديّة المُمطرة.