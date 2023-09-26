طلاب وطالبات تعليم جازان يتغنّون عبر "كورال الحلم" بملحمة توحيد المملكة

بعد ذلك شاهد الحضورُ فيلمًا وثائقيًّا من إنتاج إدارة الإعلام والاتصال بتعليم جازان بعنوان "أمسنا وحاضرنا أحلام وواقع متحقّق"، والذي روى حكاية تطور التعليم منذ عهد المؤسس، رحمه الله، وحتى عهدنا الحاضر، وما شهده تعليم جازان خلال تلك المراحل من تطور كبير في مجال المباني التعليمية ومصادر التعلم الحديثة؛ الأمر الذي أسهم في تخريج أجيال أسهمت في تنمية وطنها. كما شهد حفل تعليم جازان بمناسبة اليوم الوطني عددًا من الفقرات المتنوعة للطلاب والطالبات، والتي عبروا من خلالها عن مشاعرهم تجاه الوطن وقيادته.