طلاب وطالبات تعليم جازان يتغنّون عبر "كورال الحلم" بملحمة توحيد المملكة

نظّمت الإدارةُ العامة للتعليم بمنطقة جازان، صباح اليوم الثلاثاء، بمدرسة دار التوحيد بمدينة جيزان؛ حفلَ الإدارة العامة الرسمي بمناسبة اليوم الوطني الـ93 تحت شعار "نحلم ونحقق"، وذلك بتشريف وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية عيسى بن يحيى البناوي، وحضور وكيل وزارة التعليم للشؤون المدرسية ناصر بن عبدالعزيز الشلعان، والمدير العام للتعليم بالمنطقة ملهي بن حسن عقدي، ومدير تعليم صبيا عثمان مسملي.
وبدأ الحفل بعزف النشيد الوطني، ثم تلاوة آيات من القرآن الكريم، بعد ذلك ألقت الطالبةُ جود حدادي كلمةَ الإدارة العامة للتعليم بمنطقة جازان بهذه المناسبة نيابة عن مدير عام تعليم جازان، بيّنت خلالها مكانة هذه المناسبة في قلوب الجميع؛ لما تمثله من اكتمال حلم المؤسس الملك عبد العزيز بتوحيد أرضه وبناء دولته.
وأشارت إلى ما تحقّق للمملكة العربية السعودية من نهضة كبرى في مختلف الميادين، لاسيما الميدان التعليمي الذي وجد اهتمامًا كبيرًا من قبل القيادة الحكيمة، وهو الأمر الذي أسهم في تحقيق تعليم جازان للعديد من المنجزات والنجاحات الكبرى.
بعد ذلك شاهد الحضورُ فيلمًا وثائقيًّا من إنتاج إدارة الإعلام والاتصال بتعليم جازان بعنوان "أمسنا وحاضرنا أحلام وواقع متحقّق"، والذي روى حكاية تطور التعليم منذ عهد المؤسس، رحمه الله، وحتى عهدنا الحاضر، وما شهده تعليم جازان خلال تلك المراحل من تطور كبير في مجال المباني التعليمية ومصادر التعلم الحديثة؛ الأمر الذي أسهم في تخريج أجيال أسهمت في تنمية وطنها. كما شهد حفل تعليم جازان بمناسبة اليوم الوطني عددًا من الفقرات المتنوعة للطلاب والطالبات، والتي عبروا من خلالها عن مشاعرهم تجاه الوطن وقيادته.
وغنى طلبة تعليم جازان بعد ذلك للمملكة العربية السعودية ورؤيتها العظيمة عبر كورال "الحلم"، في قصة غنائية تكوّنت من مجموعة من الفواصل واللوحات المسرحية الغنائية الكورالية عبر ثلاث لوحات؛ حكت اللوحة الأولى عن قصة الكفاح التي خاضها صقر الجزيرة العربية المؤسس الملك عبد العزيز بن عبد الرحمن آل سعود، رحمه الله، وبنائه لكيان هذه الدولة وما شهدته من نهضة بعد ذلك في عهد أبنائه الملوك.
فيما حكت اللوحتان الثانية والثالثة عن بداية حكاية أحلام المملكة العربية السعودية في عهدها الحاضر، متمثّلة في حلم رؤيتها العظيمة التي تحولت إلى حقيقة بعد اكتمال عدد من مشاريعها التنموية الكبرى التي اهتمت ببناء الإنسان والمكان وتطوير شباب هذا البلد المعطاء، وما يتميز به أبناء وبنات المملكة من همة عالية وأحلام طموحة وثقة كبرى لدى القيادة الرشيدة، أسهمت في بناء هذا الوطن ورفعته على مختلف الأصعدة.
كما شارك وكيل إمارة منطقة جازان للشؤون التنموية، عيسى بن يحيى البناوي، طلاب ابتدائية ومتوسطة دار التوحيد فرحة الاحتفاء باليوم الوطني السعودي الـ93.