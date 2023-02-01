"البيئة" تطلق حملة توعوية لحماية الغطاء النباتي

وأوضحت أن الحملة انطلقت تحت وسم (#حمايةالغطاءالنباتي)؛ لتسليط الضوء على أهمية تنمية الغطاء النباتي والمحافظة عليه وزيادة مساحته، وتعزيز السلوكيات الإيجابية لحماية البيئة وتحسين جودة الحياة، وكذلك الحد من الآثار السلبية للأنشطة والممارسات المخالفة كالاحتطاب والرعي المبكر والجائر وحرق الأشجار وغيرها من الممارسات التي تؤدي إلى تدهور الأراضي وتضر بالبيئة، إضافة إلى العمل على إعادة تأهيل الأراضي المتدهورة وتنميتها، وذلك من أجل الحفاظ على موارد المملكة الحيوية وضمان تحقيق استدامتها.