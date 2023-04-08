مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعالج حوَلًا أنسيًّا لمريضة بنسبة (70)° ويُعيد توازن النظر إلى طبيعته

نجح مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر، بواسطة فريق طبي متخصص في جراحات العيون، في إعادة كفاءة وتوازن النظر إلى مستوياته الطبيعية لمريضة في العقد الثالث من العمر، وصلت المستشفى وهي تشكو من ازدواج في الرؤية منذ 5 سنوات.
وأوضحت الدكتورة ليلى الجداوي استشارية طب العيون، أن المريضة فور وصولها للعيادة، تم الاطلاع على تاريخها المرضي، ومن ثم إخضاعها للفحص الطبي الدقيق عن طريق جهاز المنشور العاكس، وأظهرت نتائج الفحص وجود حولٍ أنسيّ في العين اليسرى بنسبة (70)°، وهو المتسبب في ازدواجية الرؤية لديها وحاجتها للتدخل العلاجي، كما تبين أنها تعاني من قصر نظر في العينين بمقدار (-7).
وقالت الدكتورة "الجداوي": إن التدخل العلاجي استغرق 15 دقيقة فقط داخل غرفة العمليات الصغرى، وتم فيه إعطاء قطرات للتخدير الموضعي، ومن ثم البدء في تحديد موقع العضلة الطولية لكلتا العينين بصورة دقيقة، تبعه إجراء حقن مادة البوتكس المطورة بتكنيك طبي حديث.
وأكدت أن العملية تكللت بالنجاح التام دون أية مضاعفات؛ مفيدةً بأن فحوصات ما بعد العلاج أثبتت علاج الحول الأنسي بصورة نهائية ولله الحمد، وأن درجته أصبحت (صفرًا)°؛ مشيرة إلى أن المريضة انتهت لديها مشكلة ازدواجية الرؤية وخرجت من المستشفى في نفس اليوم وهي سعيدة جدًّا لدقة التشخيص وسرعة العلاج، مع إعطائها قطرات تؤخذ لمدة أسبوع تعمل كمضاد حيوي للعينين.
وفي الختام قالت الدكتورة ليلى الجداوي إن المريضة تابعت العيادة بعد أسبوعين من التدخل العلاجي، وتبين تحسنها بصورة تامة ولله الحمد، موجهة النصيحة لكل من يعاني من ازدواجية الرؤية نتيجة الحوَل، بالتوجه مباشرة للطبيب المختص؛ حيث أصبح بإمكانهم العلاج بصورة سهلة وبسيطة.
جدير بالذكر أن مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر حاصل على أبرز الاعتمادات الصحية بمنطقة الشرق الأوسط ومنها شهادة اللجنة الدولية لاعتماد المستشفيات JCI، المختصة في تقييم الجودة في القطاع الصحي وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الطبية المقدمة للمراجعين والمرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لعلم الأمراض CAP، والجائزة الوطنية لسلامة المرضى، واعتماد الجمعية الأمريكية لنظم إدارة معلومات الرعاية الصحية HIMSS Stage 7.