مستشفى الدكتور سليمان الحبيب بالخبر يعالج حوَلًا أنسيًّا لمريضة بنسبة (70)° ويُعيد توازن النظر إلى طبيعته

وأوضحت الدكتورة ليلى الجداوي استشارية طب العيون، أن المريضة فور وصولها للعيادة، تم الاطلاع على تاريخها المرضي، ومن ثم إخضاعها للفحص الطبي الدقيق عن طريق جهاز المنشور العاكس، وأظهرت نتائج الفحص وجود حولٍ أنسيّ في العين اليسرى بنسبة (70)°، وهو المتسبب في ازدواجية الرؤية لديها وحاجتها للتدخل العلاجي، كما تبين أنها تعاني من قصر نظر في العينين بمقدار (-7).