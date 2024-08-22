انكسار للحرارة واعتدال ثم برودة.. "الخليوي": "سهيل" يبدأ السبت

وختم "الخليوي" قائلًا: بعد منتصف "سهيل" يكون الاعتدال الخريفي في 20 - 23 سبتمبر؛ حيث يستوي الليل والنهار في الطول، ثم يبدأ الليل بالزيادة، وكثيرًا ما يعطر شعراء الفصيح والنبط قديمًا وحديثًا قصائدهم بذكر "نجم سهيل"، أما بصفته بشير خير لانتهاء موسم الجفاف، أو رمزًا لزمن، أو إشارة لجهة، أو وصفًا لتفرده وقوة لمعانه.