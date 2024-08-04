الأحمر حاضر بجازان ونجران.. الإنذارات تتواصل: أمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة

أصدر المركز الوطني للأرصاد، مجموعة من الإنذارات بالألوان الصفراء والبرتقالية والحمراء، شملت مناطق عدة بالمملكة حول حالة أمطار خفيفة إلى متوسطة تصل للغزيرة، مصحوبة بصواعق رعدية ورياح نشطة وتدنٍّ للرؤية الأفقية.
ففي مكة المكرمة نبّه الأرصاد كلًّا من الخرمة والمويه وتربة ورنية لحالة أمطار خفيفة مصحوبة برياح نشطة، وتدنٍّ في مدى الرؤية وصواعق رعدية حتى الثامنة مساء.
وفي عسير ونجران، جاء إنذار الأرصاد البرتقالي لحالة أمطار متوسطة مصحوبة برياح نشطة، وشبه انعدام في مدى الرؤية وتساقط البرد وجريان السيول وصواعق رعدية.
وتشمل الحالة في عسير كلًّا من بيشة وتثليث، وتستمر للثامنة مساء، والبرك والقحمة حتى الحادية عشرة مساء، وفي نجران كلًّا من: (ثار، وحبونا، ويدمة) حتى الحادية عشرة مساء.
وجاء إنذار الأرصاد الأحمر لنجران وجازان، لحالة أمطار غزيرة مصحوبة بصواعق رعدية.
وتشمل الحالةُ التي تبدأ الثانية عشرة ظهر اليوم، في نجران حتى الثامنة مساء، محافظة بدر الجنوب؛ فيما تبدأ في جازان من الثالثة عصرًا للحادية عشر مساء.
وتوقع المركز هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح شديدة السرعة، وانعدام في مدى الرؤية الأفقية، وصواعق رعدية، وتساقط برد، وجريان السيول.