الأحمر حاضر بجازان ونجران.. الإنذارات تتواصل: أمطار بين الخفيفة والمتوسطة والغزيرة

وتشمل الحالة في عسير كلًّا من بيشة وتثليث، وتستمر للثامنة مساء، والبرك والقحمة حتى الحادية عشرة مساء، وفي نجران كلًّا من: (ثار، وحبونا، ويدمة) حتى الحادية عشرة مساء.