وزير الطاقة: «أوبك+» تعمل على وجود سوق آمنة ومستدامة

أكّد الأمير عبدالعزيز بن سلمان وزير الطاقة، أن «أوبك+» تعمل على وجود سوق آمنة ومستدامة، وقال إن خفض الإنتاج بمليونَي برميل يومياً، هو رسالة حذر للأسواق بسبب حالة عدم اليقين.
يُذكر أن خفض الإنتاج الذي أقرّته «أوبك+»، وسيبدأ العمل به اعتباراً من نوفمبر المقبل، هو الأكبر منذ تفشي جائحة كورنا في عام 2020، وهو يهدف إلى دعم الأسعار بعد أن سجل النفط في الربع الثالث أول تراجعٍ فصلي منذ عامين.
وبحسب ما ذكره وزير الطاقة، فإن الخفض الحقيقي في إنتاج النفط سيتراوح بين مليون و1.1 مليون برميل يومياً، مع الأخذ في الحسبان أن بعض الدول الأعضاء في تحالف «أوبك+» كانت تنتج أقل من حصتها المقررة.