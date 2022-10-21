وزير الطاقة: «أوبك+» تعمل على وجود سوق آمنة ومستدامة

يُذكر أن خفض الإنتاج الذي أقرّته «أوبك+»، وسيبدأ العمل به اعتباراً من نوفمبر المقبل، هو الأكبر منذ تفشي جائحة كورنا في عام 2020، وهو يهدف إلى دعم الأسعار بعد أن سجل النفط في الربع الثالث أول تراجعٍ فصلي منذ عامين.