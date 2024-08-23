لمتابعة تنفيذ مبادرات الابتكار البلدي.. "آلية حوكمة في التحول الرقمي" بالطائف

وعملت أمانة الطائف على إضافة البيئة الابتكارية من خلال تحليل الاحتياجات والتحديات التي تواجهها في عملية التحول الرقمي، وحددت رؤية واضحة للابتكار في استراتيجيتها للتحول الرقمي، وحددت أيضًا الأهداف والمخرجات المتوقعة والتغييرات المحتملة التي يمكن تحقيقها من خلال التبني الفعال للابتكار، وتضم اللجنة المشكلة لهذا الغرض فريقًا متخصصًا في الابتكار؛ حيث تسارعت جهود الأمانة لتشجيع الثقافة الابتكارية عن طريق توفير المساحة والدعم للأفكار المبتكرة، مع تعزيز التعاون مع الجهات المختصة للاستفادة من خبراتها ومواردها لتطوير وتنفيذ مشاريع الابتكار في استراتيجية التحول الرقمي للأمانة.