عواطف دينية بلا وعي.. تنبيه من "الحماية الفكرية" عن "أساليب تجنيد التطرُّف لمستهدفيه"

أكد مركز الحماية الفكرية، أن في طليعة أساليب الاستقطاب التي يستخدمها التطرُّف لتجنيد مستهدفيه، بناء الحواجز بينهم وبين مجتمعاتهم، مستخدِمًا في ذلك إيحاءاتِه الضالَّة المنصبَّة في عمومها على إثارة العواطف الدينية المجرَّدة عن الوعي، وصولًا إلى إقناعهم بالعُزلة التامَّة، ومن ثَمَّ الرفض الوجداني للجماعة بشبهاته الباطلة.