شاهد.. جهود لا تتوقف لتهيئة بيئة صحية لزائري المدينة والمسجد النبوي

وتشمل الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة للحفاظ على سلامة الزائرين؛ منع مصادر التلوث الهوائي من خلال حصر الدخول للمنطقة المركزية على المركبات المرخصة، وإيجاد مسارات خاصة لحافلات النقل الترددي خلال أوقات تشغيل الخدمة، مع تنفيذ خطط التعامل مع الحشود البشرية وتهيئة بيئة آمنة للمعتمرين والحجاج على مدار العام.